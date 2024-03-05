مساء dmc يستعرض مقال كاتب بريطاني لـ«جارديان»: الحياة تستنزف في غزة

استعرض برنامج مساء dmc، المذاع على فضائية dmc، مقال الكاتب البريطاني آرتشي بلاند لصحيفة «الجارديان البريطانية» بشان أوضاع الفلسطينيين، والذي جاء بعنوان «الحياة تُستنزف في غزة»، حيث أكد الكاتب أن قتل العديد من المدنيين الذين كانوا يبحثون بشدة عن المساعدة زاد من الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق.

الحياة تُستنزف في غزة

وقال الإعلامي أسامة كمال، مقدم البرنامج، إن الكاتب البريطاني أكد على أن الأوضاع في غزة مآساوية، قائلا: «دعت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، قائلة إن الناس في غزة يتضورون جوعا.. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تفعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات».

ونقل الكاتب البريطاني، عن راميش راجاسينغام، المدير المنسق لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، قوله إن واحدا من كل أربعة أشخاص في غزة «على بعد خطوة واحدة من المجاعة».

الحالة الصحية لنتنياهو

وعلق «كمال»، على الجدل المثار في إسرائيل بعد تداول أنباء عن مرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: ييتظاهر بالمرض لتجنب حضور اجتماعات الحكومة الإسرائيلية اللي هتبحث الاستعدادات الأمنية للصلاة في المسجد الأقصى، بينما نفى مكتبه هذه الأخبار مؤكدًا أن نتنياهو يعاني من الإنفلونزا.. مش عارف أقوله سلامتك ولا أقوله إيه».