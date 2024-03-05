حركة تنقلات محدودة لمديري الإدارات الصحية والمستشفيات بكفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حركة تنقلات وتكليفات محدودة لمديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، بناءً على المقترح الذي تقدم به الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

حركة تنقلات محدودة لمديري الإدارات الصحية

وتضمنت الحركة تكليف الدكتور خالد محمود محمد مفتاح، مديراً لإدارة فوه الصحية، والدكتور علاء الدين عبد العزيز طه، مديراً لإدارة مطوبس الصحية، والدكتور حمادة علي عبد الرحمن، مديراً لإدارة الحامول الصحية، والدكتور محمد شريف علي داود، مديراً لإدارة سيدي سالم الصحية، والدكتورة نهى عبد الرحمن الجزار، مديراً لإدارة بيلا الصحية.

كما تضمنت الحركة تكليف الدكتور محمد فهمي الفار، مديراً لمستشفى فوه المركزي، والدكتور ياسر محمد سالم، مديراً لمستشفى سيدي سالم المركزي، والدكتور أحمد مصباح بيومي، مديراً لمستشفى الحامول المركزي، والدكتور أحمد محمد سليم، مديراً لمستشفى حميات بيلا، والدكتور إبراهيم السيد زيدان، مديراً لمستشفى حميات كفر الشيخ، والدكتور أحمد حمدي أبو العطا، مديراً لمستشفى صدر كفر الشيخ، والدكتور محمد فاروق عبد الغفار، مديراً لمستشفى الأمراض الجلدية والجذام بكفر الشيخ.

تطوير وتحسين مستوى الأداء في العمل

وأشار الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أنّ حركة التنقلات والتكليفات لمديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، تأتي في إطار رفع كفاءة وتطوير وتحسين مستوى الأداء في العمل.