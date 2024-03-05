ظواهر جوية تضرب 18 محافظة خلال ساعات.. تحذير من الشبورة الكثيفة

تشهد عدة محافظات ومدن مصرية غدا الأربعاء، 3 ظواهر جوية مختلفة بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين السائقين وقائدي السيارات على الطرق السريعة والصحراوية، من الشبورة المائية الكثيفة وانخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل.

وبحسب البيانات الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، فإن شبورة مائية تضرب عدة مدن ومحافظات إلى جانب أمطار متقطعة على مدار اليوم على السواحل الشمالية ونشاط للرياح على بعض المناطق والمحافظات.

أمطار تضرب 13 محافظة الأربعاء

وتتعرض عدة محافظات إلى أمطار متقطعة يوم الأربعاء، خاصة المدن والمحافظات الساحلية، مع رفع حالة الطوارئ في المحافظات تحسبا لسقوط الأمطار.

وتنتشر الأمطار على مدن شمال سيناء وبورسعيد وأجزاء من محافظة الإسماعيلية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح والسلوم، إلى جانب أجزاء من محافظات المنوفية والغربية والشرقية والقاهرة.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ وغرف العمليات الرسمية في المحافظات، المواطنين خلال التحرك على الطرق السريعة والصحراوية، مع التأكد من وجود مياه لمساحات الزجاج والإنارة بشكل كامل لعدم تعريض حياتهم للخطر.

شبورة كثيفة تضرب 18 محافظة

وتتعرض 18 محافظة مصرية إلى شبورة كثيفة خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بحسب الأرصاد الجوية، وتنتشر على الطرق السريعة والصحراوية وتصل إلى حد الضباب، وسط تحذيرات للسائقين والمواطنين.

وتنتشر الشبورة لتشمل محافظات القاهرة الكبرى والدقهلية والجيزة والطرق الرابطة من وإلى القاهرة، كما تمتد على المحافظات الساحلية لتشمل محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

كما تشمل الشبورة مدن القناة في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، ومدن شمال الصعيد كالفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وتمتد إلى داخل المدن.

رياح تضرب المحافظات

وتتعرض معظم المحافظات المصرية على مدار ساعات يوم الأربعاء إلى نشاط للرياح التى تنشط على فترات متقطعة من اليوم، وتشمل عدة محافظات، بالإضافة إلى تكون الغيوم الجزئية على فترات متفاوتة.