متحدث الرئاسة: مصر تعتز بالعلاقات التاريخية مع البحرين

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، تفاصيل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الاعتزاز بالعلاقات التاريخية بين مصر والبحرين

ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «CBC»، أن الاجتماع تناول تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم البحرين لجهود مصر في مواجهة التحديات، موضحًا أن العلاقة علاقة ود ومحبة بين الدولتين والشعبين، ويوجد تعاون واسع ومتنوع بين كل منهما، مضيفًا: «العلاقات بين مصر والبحرين مميزة، ودول الخليج العربي دائماً في عقل ووجدان مصر والمصريين».

رؤية مصر في تعزيز العلاقات العربية

أكد أن مصر ترى أهمية قصوى في تعزيز العلاقات العربية، بما يؤدي لتحقيق نتائج إيجابية في العلاقات بين الدول، متابعًا بأنه يجب أن تكون الدول العربية سندًا لبعضها البعض، لمواجهة الأزمات التي تواجه المنطقة.

أشار إلى أن اللقاء تناول الأوضاع في قطاع غزة، واستعراض الجهود المصرية للتهدئة، وضرورة التوصل للوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل.