توزيع «كراتين رمضان» على الأسر الفلسطينية في مصر.. «إخواتنا مش ضيوف علينا»

منذ اللحظات الأولى للحرب على غزة، لم يتراجع الدور المصري المحوري في المطالبة بإنهاء العدوان، فضلا عن تجهيز المساعدات الإنسانية واللوجستية والمواد الطبية للأشقاء في غزة، من خلال الجمعيات الأهلية والكيانات من بينها، التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومجلس الشباب المصري، إذ جرى إمداد أهالينا في غزة بمئات الآلاف من أطنان المواد الغذائية.

توزيع كراتين رمضان على الأسر الفلسطينية

واصلت مصر دورها التاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين المقيمين في مصر، وعملت على إيصال المساعدات بشكل مستمر لهم لمساعدتهم على تخطي تلك المحنة، فلم يكن أبناء فلسطين يوما ضيوفا علينا بل تعتبرهم القيادة السياسية من أبناء مصر، وبتوجيهات القيادة السياسية أعد مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، 2000 كرتونة غذائية لتوزيعها على الفلسطينيين المقيمين في محافظات مصر.

مجلس الشباب الوطني يدعم أهالي غزة

عبير عصام عضو مجلس أمناء مجلس الشباب الوطني، أكدت في لقاء مع قناة dmc، أن المجلس قرر دعم أهالينا القادمين من فلسطين، خلال شهر رمضان: «رمضان بالنسبة ليهم مختلف علشان مش في بيوتهم، ونفسنا نكون معاهم لتحسين نفسيتهم، ونقولهم إنكم في بلدكم مش ضيوف أبدا، علشان كده بنعبي كراتين رمضان لأهالينا».

محمود بشري مسؤول اللجنة الإغاثية بمجلس الشباب المصري، قال إن مساعدة الأسر أحد برامجنا، ولدينا خطة لتوزيع الكراتين على الأسر في كل المحافظات، فضلا عن المواد اللوجستية والإعاشية المتنوعة: «حبينا نساعد إخواتنا وكمان هنسمع منهم تجاربهم في اللي بيحصل هناك».