«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية لفحص السيدات بمستشفى سيوة المركزي

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تنظيم قافلة طبية مكبرة في واحة سيوة لدعم صحة المرأة والكشف بأشعة الماموجرام بمستشفى سيوة المركزي.

قوافل تخفف العبء على المواطنين

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن القافلة الطبية يجري تنظيمها خلال الفترة من 7 وحتى 10 مارس الجاري، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في جميع الجوانب وخاصة الجانب الصحي، تحث إشراف مديرية الشئون الصحية بمطروح، من خلال توجه السيدات إلى العيادة للاستفادة بجميع خدمات المبادرة الرئاسية «دعم صحة المرأة».

خدمات طبية متميزة في المناطق النائية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مديرية الصحة تقدم من خلال القوافل الطبية خدمات متميزة في المناطق النائية، ومنها واحة سيوة، ومدينة السلوم، ومدينة سيدي براني والقرى والنجوع التابعة لها، والحرص على وصول جميع الخدمات الصحية المختلفة لسكان المناطق الصحراوية.