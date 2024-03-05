ضياء رشوان: الرؤية المصرية في غزة الأكثر قربا من تفكير العالم

علق ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار الأمن الوطني البحريني الركن ناصر بن حمد آل خليفة، قائلا إن هذا يعد جزءا من عشرات اللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي منذ 7 أكتوبر الماضي فيما يتعلق بالأزمة في الإقليم وتحديدا في غزة وانعكاستها في المنطقة.

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هذا لقاء يضاف إلى عشرات قد سبقوه في محاولات مصر للترويج لرؤيتها، والتي أصبحت اليوم هي الأكثر قربا من تفكير العالم، وتتمثل في إيقاف إطلاق النار فورا، والحل هو في دولة فلسطينية مستقلة يدعى إليها أولا قبل أن تبدأ المباحثات ويعترف بها العالم، ووقف إطلاق النار لابد من أن يتضمن إنفاذ المساعدات الإنسانية بأكبر قدر ممكن إلى غزة والإفراج عن المحتجزين والرهائن.

وقف إطلاق النار في غزة

وأكد أن الجهد المصري متواصل ولم يتوقف طوال 5 حروب سابقة، والأمور ليست مجرد وليدة اللحظة هذه المرة، ولكن في كل الحروب السابقة على غزة منذ 2008 و2009 حتى اليوم واللحظة الجهود المصرية تتم ويكون هناك تدخل مصري يؤدي لوقف إطلاق النار وتوقف الحرب.