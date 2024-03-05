طلب غريب للشيخ أسامة الأزهري من أهالي المطرية.. ماذا قال؟ (فيديو)

أبدى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، إعجابه بتعليق أهالي المطرية زينة شهر رمضان على شكل علم فلسطين، مؤكدا ضرورة إدخال السرور والفرح على أهالينا في فلسطين في هذا المصاب الأليم الذي يتعرضون له إثر العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي.

طلب غريب من أسامة الأزهري

وأضاف خلال حواره ببرنامج مساء dmc، المذاع على فضائية dmc: «قيام أهالي المطرية بتجهيز إفطار جماعي وزينة على شكل علم فلسطين، دا من مظاهر فرحة شهر رمضان، وأطلب دعوتي للمشاركة في الفطار السنوي الجماعي لو هيعملوه السنة دي، اتشرف أفطر واتسحر معاهم، أعيش معاهم اجواء الفرحة والبهجة، ياريت يدعوني وكل رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ويارب هذا المشهد يشيع في كل ربوع مصر محملا بالآمال والأمان، وهو إدخال السرور على القلب واستعادة الإنسانية».

أسامة الأزهري يطلب الدعاء لأهل فلسطين

تابع «الأزهري»، قائلا: «المنظر ده حلو أوي، ويجسد معنى الإنسانية، ويا ريت كلنا ندعو لأهالينا في فلسطين، هو دا المعنى اللي يخلي القلوب تمتلئ بالجمال، الأشقاء في قلوبنا ولا ننساهم، وأوجه التحية لأهالي المطرية على الشعور بالبهجة وإرسال رسالة التضامن والصمود فخواتنا في غزة، وده الإنسان المصري الداعم دايما، فتحياتي لأبناء هذا المكان الكريم».

وتمنى مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، من كل أبناء الشعب المصري بأن يتوجهوا بالدعاء لأبناء فلسطين، وأن يقهر الله العدو المجرم الإرهابي الماكر الذي ينكل بأهلنا الكرام.