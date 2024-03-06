تفسير رؤية السجن في الحلم لابن سيرين.. رسالة خطيرة

السجن هو المكان المخصص لعقاب المجرمين والخارجين عن القانون، لذلك فهو من الأماكن غير المرغوب فيها عند البشر، وقد تسائل العديد من الأشخاص عن تفسير ودلالات رؤية الشخص نفسه مسجونا في الحلم، وهل يمكن أن يختلف تفسيرها من شخص مريض لشخص سليم؟.

وجاء التفسير عن طريق العالم والمفسر الشهير«ابن سيرين»، وقد قدم مجموعة واسعة من التفسيرات حول هذا الأمر، نستعرضها في السطور التالية.

رؤية السجن والسجان في المنام

يرى ابن سيرين أن رؤية السجن في الحلم تدل على جهنم، فهي سجن الكفرة والعصاة، كذلك السجن هو جزاء وعقاب لكل من يظلم الناس أو يخرج عن القانون، أما عن رؤية السجان في المنام فقد تشير إلى حفار القبور.

حلم دخول السجن

وقدم ابن سيرين مجموعة مختلفة من التفسيرات حول رؤية الاشخاص أنفسهم في السجون في الحلم منها:

- التعثر والعجز: يشير دخول السجن في المنام إلى ما شبه التعثر والعجز عن تحقيق الأمنيات والأحلام، وقد يواجه الحالم صعوبات في تحقيق أهدافه.

- الظلم والعقاب: السجن هو دار العقاب ومثوى لكل من يظلم أو يجرم، وقد يرمز رؤية السجن في الحلم إلى عواقب قد يواجهها الشخص في حياته.

- القبر: يمكن أن يشير رؤية الشخص بنفسه مسجونا في المنام إلى العذاب الذي قد يلحق به في قبره.

- العلاقة مع الله: رؤية هذا الحلم ترمز للبعد عن الله وترك عبادته، وقد تكون إشارة لتجديد العلاقة مع الله.

رؤية المريض يدخل السجن في المنام

فسّر ابن سيرين حلم دخول المريض في السجن بأنه قبره الذي يحبس فيه يوم القيامة إذا لم يراجع الحالم نفسه، ويعود إلى الله بتوبة صادقة، وإن كان المريض مجرما فالسجن يشير إلى قبره، وطول فترة مرضه وبعده عن الجنة، فعليه أن يسارع بالتوبة حتى يهرب من ذلك المصير.

رؤية دخول السجن في المنام للمتزوجة

أشار ابن سيرين أن رؤية المتزوجة أنها تدخل السجن في الحلم، قد يرمز إلى مشاكل قد تواجهها في حياتها الزوجية، وربما تتعلق هذه المشاكل في التواصل بينها وبين شريك حياتها أو عقبات في الأمور المالية.