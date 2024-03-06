موعد توقف سقوط الأمطار الأيام المقبلة.. تبدأ اليوم بعدة مناطق

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت كافة الأنحاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة واستقرارًا في الأحوال الجوية، وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد عدة مناطق سقوط أمطار خفيفة اليوم الأربعاء، بالرغم من الطقس الدافء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

موعد توقف سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار غدا الخميس وتكون خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتستمر على مدار أيام الجمعة والسبت أيضا، وتكون مصحوبة بنشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء، وتتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة الأحد الموافق 10 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 14 درجة مئوية.