أسامة الأزهري: حريص على إقامة الجسور بين الأديان والحضارات

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، إنه زار عددا من الجاليات غير المسلمة، وإنه سبق والتقى بمختلف الأديان: «زرت بابا الفاتيكان ومؤسسات كبرى في بريطانيا وسويسرا والبرازيل، وأرى أن إقامة الجسور بين الأديان والحضارات والشعوب».

تفاصيل زيارات الدكتور أسامة الأزهري للخارج

أضاف الدكتور أسامة الأزهري، خلال حواره ببرنامج مساء dmc، المذاع على فضائية dmc: «كنت في اليابان في عام 2019 في إحدى القمم لقادة الأديان في العالم، وقدمني ملياردير كبير هو السند هندا وهو من ديانة الشنتو بحضور 3 آلاف شخص، وعرفت قد إيه عشقه للحضارة المصرية وقصة الإسراء والمعراج، وترجموا كلمتي إلى اليابانية فورا، ومن توفيق الله علق السيد هندا على كلمتي مبديا إعجابه بها».

المسلمون صناع النجاح

تابع «الأزهري»: «أتمنى أن تكون الجاليات المسلمة حول العالم عناصر دائمة في الأمان والإبداع والتميز، أسافر مسافات طويلة من أجل إلقاء المحاضرات عن كيفية تحويل الجالية المسلمة ألا تخاف من الاندماج بل توجه الهمة والطاقة إلى النجاح وتقديم نموذج مشرف، وأن يكون المسلمون صناع للنجاح، تحدثت عن الوفاء للأرض، وحب الوطن، احترام الأديان، إكرام الإنسان، حفظ الأوطان».