ما أقصى مدة لبرنامج العمرة خلال شهر رمضان؟

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن بعض برامج العمرة خلال رمضان ستتجاوز مدتها حاجز الـ35 يومًا، وذلك بسبب مواعيد عودة رحلات الطيران، لافتًا إلى أن بعض رحلات العمرة التي ستنطلق خلال الأيام الأولى من شهر الصوم حجزت مواعيد عودة الطيران منتصف شهر شوال من العام الهجري الحالى 1445.

برامج العمرة الاقتصادية

وأضاف «عزت» لـ«الوطن» أن هناك إقبالًا جيدًا من المواطنين المصريين على حجز رحلات العمرة خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن غالبية برامج العمرة التي طرحتها شركات السياحة خلال شهر الصوم كانت «اقتصادية»، وذلك لجودة خدماتها وملائمة أسعارها للشريحة التي تٌفضل السفر للعمرة خلال تلك الفترة من العام، فيما قرر عدد قليل من الشركات تنظيم برامج عمرة فئة 4 و5 نجوم.

موسم عمرة ناجح

وأوضح أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن موسم العمرة الحالى يعتبر من أفضل مواسم العمرة التي جرى تنظيمها، حيث أن الموسم لم يشهد ارتكاب شركات السياحة المنظمة للرحلات أية مخالفات جسيمة حيث التزمت الشركات بالضوابط المنظمة لموسم العمرة هذا العام.