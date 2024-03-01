غرفة السياحة: 550 ألف شخص أدوا العمرة منذ سبتمبر الماضي

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ غالبية حجوزات رحلات العمرة خلال شهر رمضان المقبل، اتجهت نحو البرامج الطويلة التي تبلغ مدتها نحو 4 أسابيع، لافتًا إلى أنّ أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال شهر الصوم تبدأ من 50 ألف جنيه، موضحًا أنّ أسعار برامج الـ5 نجوم خلال الشهر الفضيل تخطت حاجز الـ250 ألف جنيه.

نسب الإقبال على رحلات عمرة رمضان

وأضاف «وحيد» لـ«الوطن»، أنّ نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر رمضان، جيدة جدًا حتى الآن، لافتًا إلى أنّه وفقًا لمؤشرات السوق الحالية والمستقبلية، فإن أعداد المواطنين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية عبر بوابة العمرة المصرية سواء بتأشيرة عمرة أو زيارة سياحية أو شخصية بنهاية شهر رمضان، ستتخطى حاجز الـ750 ألف شخص.

550 ألف مواطن أدوا العمرة منذ بداية الموسم

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أنّ عدد المواطنين الذين سافروا بتأشيرة عمرة إلى السعودية منذ بداية موسم العمرة في سبتمبر الماضي، وحتى اليوم بلغ نحو 550 ألف مواطن.