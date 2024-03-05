قصواء الخلالي: أصوات بالإدارة الأمريكية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك حالة من الاستنفار العام من المؤسسات النخبوية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ضد الكيان الصهيوني، حتى على المستوى الأكاديمي، حيث ألغت جامعة كاليفورنيا تعاونها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي كانت تجمعه معها بعض الشراكات، مشيرة إلى أن تلك المؤسسات تبعث برسائل إلى صانع القرار الأمريكي خاصة في ظل قدوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تعامل أمريكا مع القضية الفلسطينية

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي، أن الإدارة الأمريكية تعاملت بطريقة مع القضية الفلسطينية استنفرت الجميع، وهذا ما جعلها تضطر إلى الإعلان عن المشاركة في إنزال مساعدات جوية إلى شمال قطاع غزة، والتي قادتها مصر مع الأردن والإمارات، وهذا رغم تورطها في منع دخول الشاحنات والطعام والشراب إلى غزة.

وتابعت الإعلامية: «السياسة الأمريكية أصبحت في حرج، مما دفعها للدخول في خلاف مع حكومة نتنياهو المتطرفة، وتؤكد أن السياسات مختلفة».

تصريحات أمريكية مختلفة

وأوضحت قصواء الخلالي: «هناك تصريحات أمريكية مباشرة تؤكد ضرورة الوصول لوقف إطلاق النار، خاصة مع دخول شهر رمضان، مع وعيها الكامل بخصوصية شهر رمضان للمسلمين، فهو ليس في حمل مزيد من الضغوط على المستويات المختلفة».

ونوهت، بأن العدوان الإسرائيلي على غزة، دخل الـ151 يوما، وهذا يعكس أننا تخطينا الأرقام المتوسطة، وأجزم أن الأرقام تؤكد وجود مصائب أكثر بكثير مما نقلته الكاميرات، مشيرة إلى أن هذا الذي يُنقل لنا، رغم كل التحديات، هو ما استطاع الشعب الفلسطيني الصامد أن ينقله لنا، فنحن أمام مشهد مأساوي إلى أقصى درجة، يعزز منه مخطط التهجير الذي لا يزال قائمًا.