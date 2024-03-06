أفضل دعاء يريح القلب ويزيل الهم.. ردده للخلاص من الضغوط

أفضل دعاء يريح القلب والنفس ويزيل الهم.. زادت الضغوط التي نتعرض لها في حياتنا اليومية، وبعضنا يصيبه الهم والكرب وضيق النفس.

أفضل دعاء يريح القلب

وأكثر ما يكمن أن يؤرق الإنسان في حياته هو أن يتعرض للمرض، وبخاصة، إذا كان نفسيا وعقليا، وهذا الأمر يجعلنا نلجأ إلى الله عز وجل الله بالدعاء، ونبحث عن أفضل دعاء يريح القلب.

ويلجأ الإنسان إلى ربه بالدعاء حتى يفك كربه ويزيح همه ويبدل همومه فرج قريب فحل كل مشكلات الحياة هي الدعاء، إذ إنّ الدعاء يرد القضاء، وبالتالي، يجب على كل مسلم أن يعرف أفضل دعاء يريح القلب والنفس ويزيل الهم، كي يردده إذا ضاق به الحال.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

أفضل دعاء يزيل الهم

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.

اللهم إرزقني الرضى وراحة البال، اللهم لا تكسر لي ظهرا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظم علي أمرا، اللهم لا تحني لي قامة ولا تكشف لي سترا ولا تفضح لي سرا.