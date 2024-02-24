 احرص على هذا الدعاء قبل صلاة الفجر.. يؤدي لزيادة الرزق

يعدّ دعاء الرزق تعبيرا عن التوكل على الله تعالى، والاعتراف بقدرته على الرزق والتفضّل على عباده، ويُؤكّد ثقة العبد برحمة الله تعالى وكرمه، واعتقاده بأن الله تعالى هو الرزّاق المانح.

كما يعطي العبد الشعور بالراحة والطمأنينة، ويُخفّف عنه شعور القلق والضيق، ومن أسباب تحقيق السعادة والشعور بالقناعة، حيث يُدرك العبد، أنّ الله تعالى هو الرزّاق المانح، مع جلب البركة في الرزق، حيث يُبارك الله تعالى في مال العبد الذي يدعو الله تعالى بالرزق.

7 كلمات منجيات من الفقر والعوز

أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، أن هناك 7 كلمات عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي: «اللهم اغفر لي حيث يتجاوز الله سبحانه وتعالى ذنوب عبده، وارحمني حيث يبدل الله السيئات إلى حسنات، واهدني إلى الصواب ووفقني في كل عمل بحيث اعمله لك أنت، وعافني من السيئات وكل بلاء يصيبني في نفسي أو أولادي أو من أحبهم، وارزقني المال والصحة والأولاد والرضا والقناعة وكل مايكفيني والعفاف والحلم والعلم».

الاستعاذة من الكفر والفقر

وصح عن النبي- صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر ومن عذاب القبر.. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، ويأمر بذلك.. رواه الإمام أحمد وغيره.

وورد عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك.. شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.. رواه مسلم.