فضل الدعاء قبل صلاة الجمعة.. اللهم اهدنا واجعلنا من المتقين

يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، فيه يجتمع المسلمون للصلاة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التطهر وتحسين المظهر في هذا اليوم، وخاصة عند صلاة الجمعة، ونستعرض خلال السطور التالية أفضل دعاء يمكن للمسلم ترديده قبل صلاة الجمعة.

وصلاة الجمعة من أفضل الصلوات وأعظمها شأنًا في الإسلام، ولها فضائل عظيمة، منها أنها مغفرة الذنوب، وورد في الأحاديث النبوية أن «مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أتَى الجُمُعَةَ، فَصَلَّى ما قُدِّرَ له، ثُمَّ أنْصَتَ حتَّى يَفْرُغَ مِن خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي معهُ، غُفِرَ له ما بيْنَهُ وبيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى».

فضل الدعاء قبل صلاة الجمعة

وأوضحت دار الافتاء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عن يوم الجمعة: «خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة»، كما روى عن أبى هريرة- رضى الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يسأَلُ اللَّه شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاه وَأَشَارَ بِيدِهِ يُقَلِّلُهَا»، متفقٌ عليه.

وقال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أفعال يوم الجمعة يجب أن يحرص عليها الإنسان ومنها البحث عن المسجد الجامع الذي يستفيد منه المسلم في أسبوعه، فيوم الجمعة هو زاد الأسبوع الذي نتقوى به على الطاعة، فينبغي للإنسان أن يذهب للعالم الذي يعرف منه أمور دينه.

الدعاء قبل صلاة الجمعة

وعن الدعاء قبل صلاة الجمعة، فلم تحدد دار الافتاء المصرية صيغة محددة مقصورة على يوم الجمعة، ولكن من أفضل الأدعية الصيغ التالية:

قبل صلاة الجمعة:

اللهم اجعل هذا اليوم خير يوم طلعت فيه شمس، وبارك لنا فيه يا رب العالمين.اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واكتب لنا السعادة في الدنيا والآخرة.

اللهم اهدنا وسددنا واجعلنا من المتقين.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطيئتنا وإسرافنا في أمرنا.

اللهم ارحم والدينا وأسكنهم فسيح جناتك.

بين الأذان والإقامة:

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك.

اللهم يا واسع المغفرة، اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وعلنه وسره.

اللهم يا مالك الملك، تباركت وتعاليت، أسألك من خير ما عندك، أعوذ بك من شر ما عندك.

بعد صلاة الجمعة:

اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمة الإسلام، ونعمة الإيمان، ونعمة الأمن والأمان.

اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمتك، ومن الذاكرين لك على كل حال.

اللهم اقبل دعاءنا، وتقبل صلاتنا، وصومنا، وصدقاتنا.اللهم احفظ بلادنا وأهلنا من كل سوء.

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واجعلنا من أهل الجنة.

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم.

اللهم يا غافر الذنوب، اغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم.