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دراما المتحدة

بعد الظهور المفاجئ لها.. تصرف غريب من الجيش الملكي تجاه كيت ميدلتون

كتب:

أحمد حامد دياب
04:47 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
كيت ميدلتون أميرة ويلز

كيت ميدلتون أميرة ويلز

بعد الظهور المفاجئ لـ الأميرة كيت ميدلتون، أميرة ويلز، بعد غيابها لفترة عن الأنظار، أقدم الجيش الملكي البريطاني على تصرف غريب، حيث أزال الجيش الادعاء الذي ورد على موقعه على الإنترنت بأن أميرة ويلز ستحضر حدثًا في يونيو القادم، بعد نشر المعلومات على ما يبدو دون موافقة قصر كنسينجتون.

كيت ميدلتون ستحضر لأنها عقيد في الحرس الأيرلندي

وباع الجيش الملكي البريطاني تذاكر لعرض «استعراض الراية»، الذي سيقام في 8 يونيو، وأعلن حضور الأميرة كيت ميدلتون، أميرة ويلز، بسبب دور أميرة ويلز كعقيد في الحرس الأيرلندي، وأنها ستقوم بمراجعة الجنود في العرض العسكري في 8 يونيو.

وبحسب صحيفة «الجارديان»، الجيش لم يطلب موافقة مكتبها الرسمي بقصر كنسينجتون،  قبل نشر الإعلان.

كيت ميدلتون تتعافى من جراحة في البطن

كانت الأميرة كيت ميدلتون تتعافى من جراحة في البطن خلال الأسابيع السبعة الماضية، وبينما لم يتم تحديد موعد مؤكد لعودتها إلى الواجبات العامة، كان من المقرر أن تتعافى حتى عيد الفصح على الأقل.

أول ظهور لـ كيت ميدلتون أميرة ويلز

وشوهدت الأميرة كيت ميدلتون وهي تسير بالقرب من منزلها في وندسور وسط تكهنات حول صحتها، وأظهرت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأميرة، وهي ترتدي نظارة شمسية، وتجلس في المقعد الأمامي لسيارة تقودها والدتها كارول ميدلتون.

وكانت الأميرة كيت ميدلتون غادرت المستشفى في 29 يناير، وتتعافى في منزلها في أديلايد كوتيدج بالقرب من قلعة وندسور.

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بقلم أحمد حامد دياب