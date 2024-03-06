«الصحة» تنفي انتشار فيروس جديد بين الأطفال: لا تلتفتوا لـ«فويسات الجروبات»

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان طبيعة الفيروس المنتشر بين الأطفال الفترة الحالية ويصيب الأطفال بداية من الرضع وحتى طلاب المرحلة الابتدائية، وقال المصدر إن الأطفال خلال هذا التوقيت يكونون معرضين للإصابة بمجموعة من الفيروسات التنفسية ناتجة للتغيرات المناخية التي تحدث خلال فترة الانتقال من الشتاء إلى الربيع.

هل يوجد فيروس جديد منتشر بين الأطفال؟

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأطفال من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي أو الإنفلونزا، ويكون الفيروس أعراضه شديدة، نظرا لقلة مناعتهم وصغر سنهم بشكل كبير، مؤكدا أنه لا قلق بشأن هذه الإصابات فهي تحتاج الى راح تامة واللجوء إلى السوائل وكذلك الأدوية التي يصفها، ولا داعي لنشر أحاديث حول وجود فيروس جديد منتشر بين الأطفال.

جروبات الأمهات تتسب في نشر حالة من الخوف

وأضاف المصدر أنه كل عام في هذا التوقيت ينتشر مجموعة من الفويسات على جروب الأمهات الخاصة بالمدارس، وتتسبب هذه الفويسات بنشر حالة من القلق والعمل على تغيب الأطفال من المدارس، نافيا وجود فيروس، وهي مجموعة من الفيروسات التنفسية المنتشرة والمعروفة، والتي عادت مرة أخرى بعد جائحة فيروس كورونا، ولا داعي للقلق أو غياب الأطفال، والطفل الذي يتعرض للإصابة عليه الغياب والتنسيق مع المدرسة التابعة لهم والعودة مرة أخرى بعد تمام الشفاء.