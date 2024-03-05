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مواعيد عمل الوحدات الصحية في رمضان.. توجيهات مهمة بشأن الأدوية

كتب:

مريم الخطري
11:09 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة

الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيها بتخفيض ساعة كاملة من مواعيد عمل الوحدات الصحية، على أن تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، مشيرا إلى أن بعض الوحدات ستعمل خلال الـ24 ساعة، لاستقبال الحالات الطارئة. 

وأوضح أن الإجراءات والتوجيهات المهمة للوحدات الصحيةـ تأتي من منطلق أنها تقدم خدمات مختلفة للمواطنين، تشمل التطعميات والكشف والعلاج.

مواعيد عمل الوحدات الصحية في رمضان

وأشار عبد الغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن هناك توجيهات بتوفير الأدوية في الوحدات الصحية، ومراجعة المخزون داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم، ورفع درجة الوعي الصحي لدى المواطنين.

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.