كيف تحافظ على معدتك في رمضان؟.. نصائح مهمة لتجنب مشكلات الهضم

حذر الدكتور أحمد هاني، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، من انتشار بعض أمراض الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان، خاصة ارتجاع المريء والقولون العصبي، مشيرا إلى ضرورة اتباع بعض النصائح البسيطة خلال شهر رمضان.

تقسيم الإفطار والسحور على فترات متقطعة

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أضاف هاني أنّ من أهم هذه النصائح، أولًا تقسيم الإفطار والسحور على فترات متقطعة، ثانيًا شرب السوائل بكثرة، بمعدل كوب من الماء كل ساعة، حتى نصل إلى 10 أكواب من الإفطار حتى السحور.

أضرار تناول أدوية الجهاز الهضمي على المدى الطويل

وتابع، أنّ تناول أدوية الجهاز الهضمي على المدى الطويل لها أضرار، ولكن عند تناولها أثناء شهر رمضان فقط لعلاج مشكلات الهضم ليس لها ضرر، مواصلا: « لو أنا بالفعل مريض جهاز هضمي لازم أقسم الفطار على فترات، وأبتعد عن المقليات والحراق والمسبكات، ولو نفسي في حاجة منهم ناكل كميات قليلة، ولازم نتجه للأكل الصحي زي المشوي والمسلوق».

وأكمل: «افطر في رمضان على العصائر الطبيعية، وخاصة التمر مفيد جدا، ولازم يبقى في قطع خيار وطماطم لترطيب الجسم، وتقليل العطش، والحفاظ على نسبة الأملاح، وناكل الزبادي بديلًا عن الجبن المملح».