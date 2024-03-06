انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين بكفر الشيخ

انطلقت انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمحافظة كفر الشيخ لعام 2024، اليوم الأربعاء، والتي يتنافس فيها 11 مرشحًا، بينهم 3 على مقعد النقيب، و5 على مقعد العضوية «فوق السن»، و3 على مقعد العضوية «تحت السن».

بدء التصويت في الانتخابات

وبدأت في تمام الساعة العاشرة صباحاً عملية التصويت في الانتخابات التي تستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وتجري تحت إشراف قضائي كامل، حيث استقبلت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بكفر الشيخ أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، دون أي مشكلات تعيق إدلاء الأطباء البيطريين بأصواتهم في الانتخابات التي ينتظر أنّ تسفر عن انتخاب رئيس النقابة الفرعية على أنً يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً، وعضوين «فوق السن»، وعضوين «تحت السن».

القوائم النهائية للمرشحين في الانتخابات

ووفقاً لما أعلنته اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين، فإنّ القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بكفر الشيخ، كالتالي:

المرشحون على مقعد نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ

1- رشا نبيه إبراهيم شرف الدين.

2- نشأت عبد الباري مصطفى غازي.

3- وسام يسن علي أبو النجا.

المرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاماً»

1- أيمن إسماعيل على العسلي.

2- تامر سلطان عبد الرحمن سلطان.

3- طارق محمد عبد الفتاح ناصف.

4- محمد عبد الله علي سعد.

5- وسام يسن علي أبو النجا.

المرشحون تحت السن «أقل من 15 عاماً»

1- أحمد عبد الرحمن محمد مصباح.

2- سمر رمضان فؤاد محمد قنديل.

3- محمد ثروت محمود حامد عبد الرحمن.

انتخابات نقابة الأطباء البيطريين

وتجري اليوم الأربعاء، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، ويختار أعضاء الجمعية العمومية للأطباء البيطريين النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة سواء على مقاعد فوق السن أو تحت السن أو ممثلي القطاعات على مستوى الجمهورية، ومجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات «القاهرة، والجيزة، وقنا».