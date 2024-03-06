انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لجامعة كفر الشيخ اليوم

تنطلق صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لجامعة كفر الشيخ، بمشاركة حوالي 35 شركة رائدة في عدد من القطاعات، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لجامعة كفر الشيخ

وأكد مصدر مسؤول بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ الملتقى التوظيفي الأول لجامعة كفر الشيخ يستهدف الدفعات الخمس الأخيرة في كليات «الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والتجارة، والآداب، والألسن، والتربية»، فضلاً عن القطاع الطبي بالجامعة، وذلك بمشاركة 35 شركة رائدة في تلك القطاعات.

التواصل بين خريجي الكليات المستهدفة وجهات العمل

وأوضح المصدر، أنّ الملتقى يستهدف التواصل بين خريجي الكليات المستهدفة وجهات العمل ذات الصلة من جهة، وتأهيل المشاركين في الملتقى لسوق العمل من خلال تنظيم لقاءات تعريفية بجهات التوظيف من جهة أخرى، مطالباً الخريجين بضرورة المشاركة الفاعلة في الملتقى التوظيفي الأول لجامعة كفر الشيخ باعتباره فرصة عظيمة لتحقيق تفاعلهم مع جهات التوظيف المختلفة.