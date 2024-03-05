إحلال وتجديد خط مياه عزبة مصرب الجرن في كفر الشيخ بتكلفة 700 ألف جنيه

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه الشرب بعزبة مصرب الجرن التابعة للوحدة المحلية لقرية حاذق، ضمن خطة الصيانة وتجديد شبكات وخطوط المياه التي تُنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

إحلال وتجديد خط المياه بتكلفة 700 ألف جنيه

وقال المحافظ، إنّه يجري أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه الشرب بعزبة مصرب الجرن بطول 700 متر واستبدالها بمواسير بلاستيك قطر 6 بوصة، بتكلفة 700 ألف جنيه، لزيادة ضغوط المياه بالمنطقة، بالإضافة إلى تركيب شبكة داخلية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصةً في القرى والريف، والقضاء على مشاكل ضعف مياه الشرب في قرى مراكز المحافظة.

ومن جانبه، أوضح أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنّه تم التنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، بإحلال وتجديد خط المياه الرئيسي لقرية مصرب الجرن، بخط مياه جديد، استجابةً لشكاوى أهالي القرية، والتأكد من كفاءته وصلاحيته للعمل، وتوصيل المياه للمواطنين بعد الانتهاء من الاعمال، موجهاً الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ، ومدير منطقة مياه الشرب ببيلا، للاستجابة السريعة والتحرك الفوري لأعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه بقرى المركز.

تقديم أفضل خدمة وجودة عالية للمواطنين

وأكد المهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، أنّه جار إحلال وتجديد خط مياه المغذي لقرية مصرب الجرن، لتلافي شكوى المواطنين من ضعف مياه الشرب لديهم بسبب قدم الخطوط الموجودة حيث أنها من الاسبستوس، وذلك لتقديم أفضل خدمة وجودة عالية للمواطنين بمركز ومدينة بيلا.