مزايدة علنية لاستغلال 3 مواقع بدسوق في كفر الشيخ اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إجراء مزايدة علنية عامة لعملية حق استغلال محل بموقف الأرياف بدسوق «المرور القديم»، ومحل غرفة الكهرباء ببرج السلام، ودار المناسبات بقرية سنهور المدينة، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

مزايدة علنية لاستغلال 3 مواقع بدسوق

وتقرر الإعلان عن طرح المزايدة العلنية العامة للحصول على الترخيص باستغلال محل بموقف الأرياف بدسوق «المرور القديم»، ومحل غرفة الكهرباء ببرج السلام، ودار المناسبات بقرية سنهور المدينة، حيث تُعقد جلسة المزاد اليوم الأربعاء، بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وتُطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وقيمتها 309 جنيهات، وذلك في إطار القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملًا لهذا الإعلان.

تفاصيل المزاد العلني

وتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 5 آلاف جنيه، وسداد 10% فور رسو المزاد، على أنّ يتم عقد جلسات تكرارية أسبوعية كل أربعاء تالي حتى تتم الترسية.