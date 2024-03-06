إصدار قرارات غلق لـ36 منشأة صحية تعمل دون ترخيص في كفر الشيخ

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة شملت جميع مراكز المحافظة، للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

ضبط المخالفين

وتمكنت الحملة من ضبط 2 مستشفى تعمل بدون ترخيص، وتم تحرير محضر إثبات حالة لمنشأة تعمل بدون ترخيص وبالتعاون مع هيئة الدواء تم تحريز الأدوية الموجودة بالمستشفيين وتحرير محضر بذلك.

وشملت الحملة أيضاً المرور على 150 منشأة، منها 64 منشأة مرخصة، و36 منشأة غير مرخصة، وسيتم إصدار قرارات غلق لها لتنفيذها لاحقًا، كما تم تنفيذ 16 قرار غلق إداري، وتحويل 7 محاضر إثبات حالة إلى النيابة العامة، و27 محضر فض شمع لمنشآت سبق تشميعها.

التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية

وتجدر الإشارة إلى أنّ الحملة تهدف إلى ضبط المخالفات في المنشآت الطبية الخاصة، وضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين، كما تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر، على أهمية استمرار هذه الحملات لضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، ودعت مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالقانون، والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص.