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دراما المتحدة

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات شمال غزة

كتب:

محمد مجدي
10:09 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

استمرارًا للجهود المصرية الإماراتية الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، أقلع عدد من طائرات النقل العسكرية لكلا البلدين من مطار العريش، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك للمساعدة في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها سكان القطاع بالمناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها برًا.

ويتزامن ذلك مع استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع بالتزامن مع الجهود المصرية الدولية الرامية إلى إقرار التهدئة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.