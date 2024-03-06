مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات شمال غزة

استمرارًا للجهود المصرية الإماراتية الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، أقلع عدد من طائرات النقل العسكرية لكلا البلدين من مطار العريش، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك للمساعدة في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها سكان القطاع بالمناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها برًا.

ويتزامن ذلك مع استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع بالتزامن مع الجهود المصرية الدولية الرامية إلى إقرار التهدئة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.