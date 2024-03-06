رئيس جهاز مدينة السادات يتابع أعمال إنشاء وحدات «سكن لكل المصريين»

تابع المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ومسؤولو الجهاز، أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق وترفيق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، ووحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» الجاري تنفيذها بعدة أحياء في المدينة.

وفي السياق ذاته، أجرى «ياسر» جولة تفقدية لأعمال رفع كفاءة مشروعات الطرق والمرافق ومحطات المياه الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أسامة سيد علي، نائب رئيس الجهاز، ومسؤولو الإدارات التنفيذية والمشروعات.

رفع كفاءة وتطوير محطة المياه السطحية

وتفقد استكمال رفع كفاءة المحور المركزي وامتداد الجزء المتبقي من الطريق وصولًا إلى جامعة مدينة السادات، مكلفاً إدارة الزراعة بالانتهاء من شبكة الري الخاصة بالجزيرة الوسطى، إضافة إلى تكليف إدارة الأمن والتنمية برفع المخلفات الموجودة على جانبي الطريق بمحيط قرية النسيج.

وتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير محطة المياه السطحية لتنقية مياه الشرب لمتابعة سير العمل بعنبر الكلور وعنبر الشبة، والتأكيد على تشغيلها ومدى جاهزيتها والانتهاء من تركيب وتشغيل جميع طلمبات المياه المرشحة ودورة التبريد، موجهًا إدارة الزراعة باستكمال أعمال الزراعة للموقع العام للمحطة.

وشملت الجولة، المرور على أعمال الانتهاء من المرحلة الخامسة بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحي الفردوس بعدد 96 عمارة سكنية نموذج ثلاث غرف وصالة للوحدة، و51 عمارة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بحي النور.

سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات

وكلف رئيس جهاز السادات، إدارة الطرق بإنهاء أعمال الطرق المحيطة والداخلية للمشروع، كما كلف الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية بالوحدات، وأيضًا سرعة الانتهاء من واجهات العمارات، والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، والالتزام بالجدول الزمنى وخطة التسليم للعمارات.

وتابع مستجدات الأعمال الجارية بمرافق أراضي الإسكان الاجتماعي ببعض الأحياء بالمدينة، التي رافقه خلالها المهندس محمد عبد الحكيم، معاون رئيس الجهاز، ومسئولو الإدارات المختصة، مشيرًا إلى أنه جارِ الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق لباقي مجاورات حيي الفردوس والكوثر لقطع أراض الإسكان الاجتماعي، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق وتمهيد الطرق المؤدية لقطع الأراضي لتجهيزها للتسليم للمواطنين.