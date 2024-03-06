«طاقة النواب» توحيد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق يساعد على استقرار الأسعار

أكد طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتوحيد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق «سعر العملة المحلية مقابل للدولار»، جاء في توقيت مهم، ما يؤدي إلى القضاء على السوق الموازية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن القطاع الصناعي والتجاري من أكبر المستفيدين من توحيد سعر الصرف في مصر، إذ يُساعد على تحقيق الاستقرار والثبات في السوق، ما يُشجع على الاستثمار والتجارة، وإعادة أموال المصريين بالخارج التي كانت تتداول عبر قنوات غير رسمية إلى القنوات الرسمية، ما يُزيد من حجم المعاملات التجارية ويُقلل من مخاطر السوق الموازية، كما يؤدي إلى استقرار الأسعار ووقف القفزات المفاجئة.

جذب استثمارات أجنبية كبرى

وأشاد السويدي بتحركات الدولة في ظل الجهود الذي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استمرار التنمية وتنمية الصناعة الوطنية، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية كبرى، إذ يساعد القرار على جذب استثمارات خاصة بعد نجاح صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، وضمان توفر وتدفق الدولار وتوفره بالبنوك لفتح الاعتمادات المستندية.