«حسن علام» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض بتعاقدات 5.5 مليار دولار

افتتحت مجموعة حسن علام القابضة، المجموعة المصرية الرائدة في مجال البناء، والهندسة، والاستثمار والتطوير، مقرها الإقليمي في السعودية.

تعاقدات جديدة لمجموعة حسن علام

وبحسب بيان للشركة، يعزز المقر الجديد التزام المجموعة بتوسيع تواجدها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا مع الحفاظ على جذورها الراسخة بمصر.

تتواجد مجموعة حسن علام القابضة حالياً في أكثر من 10 دول، ومنها مصر، والسعودية، والإمارات، وعمان، وليبيا، والأردن، والجزائر، إضافة إلى دول أخرى من المتوقع أن تشهد انطلاق أعمال المجموعة قريبًا.

وبحسب البيان، فعبر سجل أعمال الشركة في السعودية الذي يعود إلى عام 1976، أظهرت مجموعة حسن علام ريادتها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعقدة، وإقامة شراكات مهمة، والعمل بنشاط وفاعلية في السوق السعودية.

وقال حسن علام الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة: «فخورون بهذه الخطوة الاستراتيجية التي تمثل نقلة مهمة في مسيرتنا، وتعزز مكانتنا كمجموعة في المنطقة مع تعاقدات تتجاوز قيمتها 5.5 مليار دولار أميركي، منها 30% على الصعيد الدولي، فإن افتتاح مقر إقليمي في الرياض يمثل خطوة هائلة نحو تعزيز عملياتنا الدولية».

شراكات جديدة لمجموعة حسن علام

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة عمرو علام: «يمثل افتتاح مقرنا الإقليمي في الرياض علامة فارقة، وسيلعب دورًا حاسمًا في قيادة أنشطتنا الخارجية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بقطاع التشييد والبناء، إلى جانب تعزيز جوانب الاستثمار والتطوير في أعمالنا. نحن جاهزون للاستفادة من هذه المنصة لدفع عجلة النمو المستدام وتعزيز الشراكات الدائمة».

أضاف: سيشرف المقر الإقليمي على العمليات الدولية للمجموعة، مع التركيز مع التركيز على بعض الأسواق العالمية وتشمل هذه المسؤولية التخطيط الاستراتيجي، تطوير الأعمال، وإدارة مختلف الوظائف المتعلقة بالأنشطة الدولية للمجموعة.

وتشمل هذه الوظائف الموارد البشرية، الاتصالات المؤسسية، المحاسبة وإعداد التقارير المالية، الميزانية والتخطيط المالي، والتمويل، خدمات ودعم تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الحوكمة والامتثال.