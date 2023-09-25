حسن علام: القطاع الخاص يسعد بالاستثمار والبنوك مستعدة للتحالف مع الحكومات

قال حسن علام المدير التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن القطاع الخاص يسعد كثيرًا بالاستثمار ومستعد للمشاركة، كما أن البنوك مستعدة للتحالف مع الحكومات.

البنوك تسهم في تقديم تمويل يقلل من المخاطر

أضاف «علام» في كلمته بالجلسة الحوارية عن دور البنوك التنموية بتحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص من أجل لعب دور بالاستثمار بالبنية التحتية للمساعدة بالتنمية وخلق فرص العمل، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنه من الممكن أن تسهم البنوك في تقديم تمويل يقلل من المخاطر وأن تكون هناك العديد من الضمانات السيادية وتقليل الفجوة بين ما يحتاج أن يراه القطاع الخاص وما تحتاج الحكومات أن تحققه في مجال التنمية الاجتماعية.