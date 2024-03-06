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دراما المتحدة

حسن الرداد يكشف عن سبب تأجيل مسلسل محارب من العام الماضي

كتب:

ضحى محمد
12:32 م | الأربعاء 06 مارس 2024
حسن الرداد

حسن الرداد

يواصل الفنان حسن الرداد تصوير مسلسله الجديد محارب، الذي سيعرض في شهر رمضان 2024 .

حسن الرداد يتحدث عن مسلسله محارب

عبر الفنان حسن الرداد عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في بطولة مسلسل محارب، وقال لـ«الوطن»: «المسلسل من الأعمال الفنية المتميزة التي وافقت عليها بمجرد أن قرأت السيناريو، فكان من المقرر تقديم العمل العام الماضي».

أضاف: «تأجل بسبب أن العمل يحتاج إلى ترتيبات وتجهيزات خاصة، وهذا ما فعله المنتج أحمد السبكي هذا العام، حيث حرص على أن يعطي للعمل أفضل ما لديه».

دور حسن الرداد في مسلسل محارب

ويجسد الرداد شخصية «عزيز» الطالب المتفوق الذي وجد نفسه في مأزق بعدما تُوفي والده، فوجد نفسه مسؤولاً على إعالة والدته وأسرته بعد رحيل والده لتتبخر كل أحلامه، قبل أن تكشف له والدته السر الذي أخفاه والده عن الجميع وهو أن له ورث كبير في الصعيد ولكن في الوقت نفسه يرث مع الأموال أيضا ثأرا، ويجد نفسه في مأزق كبير، ومضطر إلى أن يواجه ذلك بمفرده .

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.