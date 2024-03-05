حسن الرداد يكشف لـ قصواء الخلالي عن دوره البطولي في مسلسل محارب

قال الفنان حسن الرداد، والذي يقوم بدور البطولة في مسلسل محارب، إن يضم مجموعة من النجوم اللامعين، موضحًا أنه عمل مكتوبًا بشكل جيد من المؤلف محمد بشير فهو اجتماعي أكشن وتشويقي.

محارب له معاني كثيرة يحكي عنها

وأوضح حسن الرداد، خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن المسلسل له معاني كثيرة يحكي عنها، وهو أنه إذا كان للإنسان حق لا يجب أن يتركه، كما أن القانون يقف بجانبه ومن المهم اللجوء له.

أخذ الحق بشكل شريف

وأكمل «الرداد»: «اسمي عزيز محارب في المسلسل، وهو نفس اسم المسلسل محارب، وجاء من منطلق أهمية المحاربة بشرف من أجل أخذ الحق بشكل شريف، وقناة سي بي سي نمبر وأن إن شاء الله السنه دي».