رمضان 2024.. حسن الرداد يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب

قال الفنان حسن الرداد، إنّ مسلسل محارب كُتب بشكل جيد يتناسب مع طبيعة الشارع المصري، والدراما المصرية، مشيرا إلى أن المشاركين في العمل اختيروا بشكل يتوافق مع سير العمل.

عرض مسلسل محارب في رمضان 2024

وأعرب «الرداد»، خلال خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد شردي، عن حبه لشخصية محارب، قائلا: «أنا حاببها جدًا، وهي شخصية مختلفة عن الأدوار اللي جسدتها من قبل، والشخصية تعبر عن مواطن بسيط، وأنا حابب فكرة البساطة لإن ده معناه أن طلباته في الحياة مش كبيرة».

محارب أحلامه بسيطة

وتابع «الرداد»، بأنه أصبح هناك اقتران في الدراما المصرية بأن المواطن البسيط في المناطق الشعبية، له ميول عدوانية «بلطجي»، مواصلا: «لكننا في مسلسل محارب بنقدم نموذج لمواطن مش بيعتدي على حد، وحلمه بسيط بيحاول يوصله في الحياة، وفاهم إن الأسره هي أهم شيء، ولكن ظروف الحياة مش بتمشي على هوا أحد الأشخاص، بجانب أن في شخصيات فرعية في المسلسل تتداخل في الموضوع وكل ده بيأثر على الرحلة بتاعته».