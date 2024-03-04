«الدنيا حاطة عليا وفتحتي مقرية».. أبرز جمل حسن الرداد في مسلسل محارب

لزمات وجمل وإيفهات مميزة يعتمد عليها الفنان حسن الرداد، خلال أداء دور البطولة في مسلسل محارب، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، فور طرح البرومو التشويقي للعمل، وبدأوا تداولها عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استخدمها صناع العمل كوسيلة للترويج للعمل الدرامي، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

أبرز جمل الرداد في مسلسل محارب

- الدنيا حاطة عليا وفتحتى مقرية.

- في الساحة أنا المحارب مشهودلي بالتجارب بصطاد في العقارب.

- عايزك تعرف إن محارب لا ليه كبير ولا ليه آخر.

- عندنا في الصعيد مابنقبلوش العزاء إلا إذا أخدنا تارنا وغسلنا عارنا.

قصة مسلسل محارب

يدور مسلسل محارب حول شاب يدعى «عزيز»، يأتي من صعيد مصر مع أسرته، ويسكن في إحدى مناطق القاهرة، ويتعرض للعديد من الصعوبات، خاصة بعد وفاة والده، وتعرض والدته لحادث، وتعاني من جروح بالغة في أحد المستشفيات، ليجد نفسه وحيدًا.

حسن الرداد يحاول إنقاذ والدته

يحاول حسن الرداد دفع نفقات المستشفى، وتوفير العلاج لوالدته، وتعمل نرمين الفقي وماجد المصري، على إخفاء الأنظار عن ابنهما المتسبب في الحادث، في إطار اجتماعي تشويقي، إذ يحاصر حسن الرداد بالمشكلات من كل جانب.

فريق عمل مسلسل محارب

مسلسل محارب من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بطولة الفنان حسن الرداد، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم أحمد زاهر، ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم، منه فضالي، محمود الليثي، ناهد السباعي، عفاف شعيب، وملك أحمد زاهر، والعمل الدرامي من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد سيد بشير.