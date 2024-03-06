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خبير مصرفي: رفع سعر الفائدة وتحديد سعر عادل للجنيه يعيد الانضباط إلى السوق

كتب:

شوشة عبدالواحد
11:30 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
هشام إبراهيم خبير مصرفي

هشام إبراهيم خبير مصرفي

قال الخبير المصرفي هشام إبراهيم إنَّ قرار رفع سعر الفائدة هو قرار إصلاحي للسيطرة على معدل التضخم،  مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار كان متوقعًا، ومن الطبيعي أن المركزي يتخذ خطوات فيما يتعلق بتحديد السعر العادل للجنيه والسيطرة على التضخم.

مشروع رأس الحكمة

وأكّد الخبير المصرفي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التدفق النقدي الكبير الذي حدث بعد مشروع رأس الحكمة أثر بقوة على السوق السوداء، مضيفًا أن تحديد السعر العادل للجنيه من شأنه السيطرة على معدل التضخم والقضاء السوق الموزاية.    

البنك المركزي المصري      

وأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، إذ لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

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