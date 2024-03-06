محافظ الغربية يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش كفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش كفر الزيات، على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، والتي تجري بالجهود الذاتية على غرار المرحلة الأولى، والتي افتتحت مؤخرا، وذلك في إطار حرص الدولة والمحافظة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

أعمال التطوير

وكشف «رحمي» أنه سيتم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض، بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

افتتاح المرحلة الأولى

وأشار إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات، على ضفاف فرع رشيد، نهر النيل، وشملت أعمال التطوير إنشاء ممشي وبلدورات وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأكد أن ذلك في إطار تطوير الكورنيش الذي يعد متنفسًا حضاريًا لأهل المحافظة بصفة عامة، وأهل كفر الزيات خاصة.