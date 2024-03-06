البنك الزراعي يطلق مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بقرى «حياة كريمة»

أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة جديدة حرصا على المشاركة في تحقيق أهداف مبادرة «حياة كريمة» التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، وتوفير حياة كريمة لهم.

واستقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفد البنك الزراعي المصري برئاسة الدكتور فتحي هلال رئيس القطاع بالمنيا، وذلك لبحث سبل التعاون بين المحافظة والبنك في إطار مبادرة «حياة كريمة».

تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني

وأكد اللواء أسامة القاضي على أهمية تضافر الجهود بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في إطار التعاون والمسؤولية المجتمعية، من أجل تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية.

مساهمات عينية من البنك الزراعي المصري

وأوضح المحافظ، أن البنك الزراعي المصري يقدم مساهمات عينية تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، حيث تتضمن مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بقري ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل الأسر، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي

وأكد المحافظ، على أن اختيار الأسر المستحقة لهذه المساهمات، سيتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.

وأشاد المحافظ بدور البنك الزراعي المصري برئاسة المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، مثمنا ما يقدمه من مبادرات وخدمات مصرفية، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورًا هامًا في دعم مبادرة «حياة كريمة» من خلال تقديم المساعدات للمحتاجين، والمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية، ونشر الوعي بأهداف المبادرة.

ويُعد التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف المبادرة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية بمحافظة المنيا.