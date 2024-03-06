طفرة مرتقبة في الأسواق بعد قرارات «المركزي».. وإفراج جمركي عن السلع غدا

أعلنت الحكومة أنّها ستبدأ الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني لتوفير المزيد من السلع في الأسواق غدا، تزامنا مع قرار البنك المركزي صباح اليوم السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق.

زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة

وقررالبنك المركزي تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأوضح البنك المركزي، أن ذلك يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

رئيس الوزراء يشرف على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية

ويشرف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء غدا، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية ويتابع سير عملية الإفراجات بباقي المواني المصرية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

خفض أسعار السلع

من جانبه قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، لـ«الوطن» إنّ تأثير الإفراج على السلع وفق التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، يُسهم في خفض أسعار السلع وتوفير المزيد في الأسواق.