بنوك جديدة تطرح شهادات ادخارية بعائد مرتفع خلال ساعات

أعلنت مصادر مصرفية في بنوك خاصة، أنها تدرس حاليا طرح شهادات ادخارية جديدة ومنتجات مصرفية ذات عائد مرتفع، على أن تعلن عنها خلال ساعات، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري، في اجتماعه الاستثنائي اليوم، برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.

رفع سعري عائد الإيداع والإقراض

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصبح بالترتيب 27.25%، 28.25% و27.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.