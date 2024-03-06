مفاجأة داخل طائرة الأهلي قبل نهائي الكأس أمام الزمالك.. ماذا حدث؟

قبل 48 ساعة من المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، حين تتجه الأنظار نحو ملعب «الأول بارك» بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كان مفاجأة في انتظار أحد لاعبي المارد الأحمر على متن طائرة الفريق المتجهة إلى السعودية، قبل أن يعرب عن امتنانه بهذا التقدير من قبل زملاءه.

ورغم حالة الترقب التي تعيشها الجماهير، لأهمية مواجهات الديربي من جهة، وأن المباراة ستكون حاسمة للقب كأس مصر من جهة أخرى، كان لاعبو الأهلي يجهزون مفاجأة لزميلهم محمد مجدي أفشة، صاحب الهدف الأشهر في مرمى الزمالك في السنوات الأخيرة، حين منح القلعة الحمراء لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، في اللقاء الذي أطلق عليه «نهائي القرن».

«بشكر كل أخواتي وأصحابي»، هكذا علق أفشة على الاحتفال بعيد ميلاده، سواء من جانب زملاءه في الفريق على متن الطائرة، أو الرسائل التي وصلته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وكتب أفشة: «الحمد لله، اليوم أتممت عام جديد من عمري بفضل ونعمة وصحة ونجاح من ربنا، ويا رب تكون سنة كلها خير وستر وسعادة إن شاء الله».

مفاجأة داخل طائرة الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

لاعبو الأهلي حرصوا على الاحتفاء بعيد ميلاد أفشة، الموافق اليوم 6 مارس، تزامنا مع انطلاق رحلة الفريق إلى المملكة العربية لمواجهة الزمالك، من خلال اصطحاب «تورتة» معهم للاحتفال بعيد ميلاد صانع ألعاب الفريق.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

ويلتقي الأهلي بنظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس مصر بعد غدٍ الجمعة المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب «الأول بارك» بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.