عمرو الفقي: مباراة الأهلي والزمالك في بث مشترك على أون تايم سبورتس وmbc

أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، عن مفاجأة جديدة بشأن قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها 8 مارس الجاري بالسعودية.

وقال «الفقي» في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «مباراة الأهلي والزمالك حصرياً على قناتي on time sports وMbc Masr في بث مشترك».

وكان تركي آل الشيخ أعلن القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، التي ستقام مساء يوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بالسعودية.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «القنوات الناقلة لمباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك هي: فقط (mbc مصر) و(أون سبورت) لا غير، لمتابعة ممتعة».

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

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