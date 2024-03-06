أسعار العملات في البنك التجاري الدولي cib.. الدولار يسجل أكثر من 47 جنيها

تغيرت أسعار العملات في البنك التجاري الدولي cib، إذ اختلف سعر الدولار عن تسجيل السعر في التعاملات الصباحية عن سعره الأن.

وجاءت أسعار العملات في البنك التجاري الدولي cib بعد قرارات البنك المركزي بالنسبة لسعر الدولار ليسجل أكثر من 47 جنيه، وشملت باقي أسعار العملات كالتالي:

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي cib

- الدولار سعر الشراء 47.5 وسعر البيع 47.6

- اليورو سعر الشراء 51.5043 وسعر البيع 51.6984

- الجنيه الإسترليني سعر الشراء 60.2823 وسعر البيع 60.4901

- الريال السعودي سعر الشراء 12.6028 وسعر البيع 12.6923

- الدينار الكويتي سعر الشراء 149.8201 وسعر البيع 154.7967

قرارات البنك المركزي

وتضمنت قرارات البنك المركزي مجموعة من القرارات الاستثنائية صباح اليوم، شملت تحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وكذلك تطبيق زيادة على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة.