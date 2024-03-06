طلاب مدرسة المتفوقين بالشرقية يصممون مشروعا لإنتاج الطاقة الكهربائية

استعرض طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الشرقية، أمام أساتذة كلية العلوم بجامعة بورسعيد، تصميم مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية وتخزينها لإعادة استخدامها.

جاء ذلك خلال استقبال كلية العلوم بجامعة بورسعيد اليوم لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الشرقية في زيارة علمية لقسم الفيزياء بالكلية. وقد استقبل الدكتور فريد الدسوقي، عميد الكلية، طلاب المدرسة والمشرفين بحضور الدكتور محمد رمضان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد كامل، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق نيازي، رئيس قسم الفيزياء.

جلسة نقاشية مع الطلاب المتفوقين

وأوضح طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الشرقية تفاصيل المشروع، ودارت حلقة نقاشية بين الطلاب وأساتذة كلية علوم بورسعيد.

علوم بورسعيد لا تبخل على طلاب العلم

وأكد عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد سعادته بزيارة طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الشرقية، موضحًا أن الكلية لا تبخل مطلقًا بعلم أساتذتها وعلمائها على طلاب العلم والمعرفة، ليس فقط لطلابها ولا للمنطقة المحيطة بها، ولكن أيضًا للمجتمع بشكل عام.

ومن جانب آخر، قام الدكتور فريد الدسوقي، عميد الكلية، بإلقاء محاضرة في قاعة المؤتمرات والمناقشات بالكلية، للإجابة على أسئلة الطلاب وتفعيل حلقة نقاش علمية لطلاب المدرسة والمشرفين، بمشاركة الدكتور طارق نيازي، رئيس قسم الفيزياء، وبحضور الدكتور محمد رمضان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وخلال الزيارة، أوجه عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد قسم العلاقات العامة والإعلام بمرافقة الطلاب لزيارة متاحف الأقسام العلمية مثل علوم البحار وعلم الحيوان، حيث قدم شرحًا مبسطًا لهم عن التحنيط للكائنات البحرية والبرية التي يتم عرضها في تلك الأماكن.

رافق طلاب المدرسة شريف بدوي، المسؤول عن العلاقات العامة والإعلام بالكلية، والعميد أشرف صبري، قائد الأمن، بالإضافة إلى المشرفين على المدرسة هاني بوليس وعصام زكريا وأمل يوسف ومحمد جمعة.