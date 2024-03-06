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دراما المتحدة

خبير: قرارات «المركزي» أسقطت السوق السوداء.. والدولار قد يصل لأقل من 40 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
11:56 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
الدولار

الدولار

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد شادي، إن قرارات البنك المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة وتحديد سعر الجنيه وفقًا لآليات السوق، أنهت المعركة بين السوق الرسمية والموازية، وأسقطت السوق السوداء تماما.

وأضاف شادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما قامت به الإدارة المصرية خلال الشهر الماضي، من خلال توفير ذخيرة مالية ودولارية ضخمة للغاية، كان تمهيدا للقضاء على السوق الموازي.

توقعات بانخفاض كبير لأسعار الدولار أمام الجنيه

وأشار إلى أنه نتيجة ذلك، تراجع سعر الدولار، وبدأ ينخفض أمام الجنيه من مُستويات السبعين دولار، لقرب مُستويات الأربعين، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالإفراج التدريجي عن البضائع المُتراكمة في المواني، وبالتالي تبدأ تنخفض المُضاربات في السوق.

ولفت إلى أنه مع قرار البنك المركزي اليوم بتحديد سعر الجنيه وفقًا لآليات السوق، قد تنتهي السوق السودة للأبد، خاصة في ظل توفير العملة للمستوردين.

استقرار السوق خلال نهاية الشهر

وأكد أنه من المتوقع أن ينخفض الدولار مُجددًا مع استقرار السوق خلال نهاية الشهر الحالي، واستمرار عرض البنك المركزي للدولار، حيث من المتوقع أن يصل إلى مُستويات أدنى من 45 جنيها بنهاية الشهر الحالي، وبنهاية النصف الأول من العام الجاري، وقد يصل لأدنى من 40 جنيها.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.