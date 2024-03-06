«النقل»: تقدم مصر في الترتيب العالمي 100 مركز بمؤشر جودة الطرق

أعلنت وزارة النقل تقدم مصر في الترتيب العالمي 100 مركز لمؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 18 عام 2023، نتيجة جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق والكباري وإنشاء المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الأرواح والحفاظ على الاستثمارات الهائلة التي تم إنفاقها لتطوير وإنشاء تلك الطرق والكباري.

وشددت على الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق للحفاظ على الاستثمارات الهائلة التي تم إنفاقها على التطوير، وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الأرواح وعدم التأثير على حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا والسودان والأردن والعراق ودول الخليج.

وأشارت إلى أنّ عدم الالتزام وفق تقرير لها، يتسبب في آثار تدميرية على شبكة الطرق وانهيار الكباري وفواصلها بمعدل يفوق ما يتم تحصيله من غرامات مثل كباري وطرق «الطريق الدولي الساحلي والكباري الواقعة عليه كوبري سوريجان - السيالة - أولاد حمام - البستان» بنطاق محافظة دمياط وكوبري كفر عمار على طريق رافد جمصة بنطاق محافظة الدقهلية.

ومن بين المحاور التي تتضرر من هذه الحمولات الزائدة محور 30 يونيو والطريق الدائري الاقليمي وطريق شبرا / بنها الحر وطريق بنها / المنصورة وطريق الصعيد الصحراوي الغربي – طريق شربين / دمياط الغربي – طريق رافد بلطيم / كفر الشيخ / الحامول، إضافة إلى نقص العمر التصميمي للطرق والكباري وزيادة المعدل الزمني لأعمال الصيانة وارتفاع تكلفة تلك الصيانة نتيجة الحمولات الزائدة.

وتسببت زيادة الحمولات عن المسموح بها في وقوع العديد من الحوادث على شبكة الطرق والكباري وإزهاق لأرواح المواطنين ووجود تكاليف غير مباشرة لإهلاك الشاحنات نتيجة زيادة معدلات الصيانة للمركبات، وتغيير إطارات نتيجة زيادة معدل التآكل، وتغيير محاور المركبات لتتحمل زيادة أحجام الشاحنات، نقص العمر الافتراضي للسيارة، إضافة إلى تأثير الحمولات الزائدة في انخفاض حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا والسودان والأردن والعراق ودول الخليج نتيجة لمنع هذه الدول دخول الشاحنات المصرية لأراضيها بحمولات زائدة.