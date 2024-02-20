«النقل» تعلن استعدادها لرفع كفاءة وتجديد شبكة الطرق الداخلية في تنزانيا

كشفت وزارة النقل تفاصيل الاجتماع الذي عُقد مع وزير الأشغال التنزاني لبحث التعاون المشترك، وجرى التأكيد على أهمية التعاون المشترك في مجال المناطق الصناعية الموجودة على أرض تنزانيا والتي تطمح في زيادة عدد مصانعها أو في مجال تطوير ميناء دار السلام أو خط السكك الحديدية الحالي وكذلك التعاون في إنشاء ميناء جاف ومناطق لوجستية في منطقة كوالا.

طريق «القاهرة - كيب تاون»

وناقش الجانبان أهم طرق ربط المشروعات بعضها البعض وهي شبكة الطرق الداخلية في تنزانيا، إضافة إلى الطريق الرئيسي البري الذي يربط مصر بتنزانيا في إطار طريق «القاهرة - كيب تاون» والذي يمر بـ10 دول إفريقية بداية من أقصى شمال مصر بطول 1158 كيلومترا ومنها في جمهورية تنزانيا الاتحادية تقريبا بنفس المسافة.

وأشارت وزارة النقل، إلى قيام مصر حاليا بالعمل على إنهاء أعمال التطوير لتسهيل حركة التنقل والتجارة بين كل الدول الأفريقية، لافتة إلى أنّه خلال زيارة قيادات الوزارة لمنطقة السويس الصناعية الجديدة توجهوا على جزء منه بالأراضي التنزانية حيث إنّه مطلوب استكماله لربط الجنوب والشمال بالأراضي التنزانية، مؤكدة أنّ مصر قطعت شوطا كبيرا لتطوير الطرق.

تجديد شبكة الطرق الداخلية

وأكدت الوزارة أنّها على أتم استعداد للتعاون مع وزارة الأشغال التنزانية في رفع كفاءة وتجديد شبكة الطرق الداخلية بتنزانيا على مراحل وخاصة الطرق التي تخدم المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية، فضلا عن التعاون في مجال التعليم والتدريب في ظل وجود المعهد القومي للنقل والجامعات المصرية المختلفة والمتخصصة في مجال إنشاء الطرق الرئيسية والطرق الداخلية و التدريب على استخدام المعدات الحديثة في إنشاء وصيانة الطرق وكذلك في المجالات الأخرى التي تختص بها وزارة الأشغال التنزانية مثل الكباري والمنشآت الحكومية في إنشاء المباني الجديدة أو صيانة المباني.