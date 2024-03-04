آخر موعد للتقديم لوظائف النقل النهري 2024.. اعرف الشروط والحق قدم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري 2024، في تخصصات متنوعة للمهندسين.

وتستعرض «الوطن» آخر موعد للتقديم لوظائف هيئة النقل النهري 2024، وتفاصيلها من حيث التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافر وطرق التقديم.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب هيئة النقل النهري شبابا للتعيين في التخصصات الآتية:

- أخصائي حاسبات آلية ثالث «ج» تعيين.

- مهندس بناء سفن ثالث «ج» تعيين.

آخر موعد للتقديم لوظائف النقل النهري

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة آخر موعد للتقديم في وظائف هيئة النقل النهري يوم 16 مارس المقبل.

شروط وظائف هيئة النقل النهري

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال في الحاسبات والمعلومات أو ما يعادله.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة ميكانيكا.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال بكالوريوس الهندسة تخصص ميكاترونيك.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة كهرباء.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال بكالوريس هندسة بحرية تخصص بناء وعمارة سفن، وذلك لوظيفة مهندس بناء السفن.

- ألا يقل التقدير عن جيد.

المستندات المطلوبة لوظائف هيئة النقل النهري

وجاءت المستندات المطلوبة لوظائف هيئة النقل النهري على النحو التالي:

- صور شخصية.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

كيفية التقديم لوظائف هيئة النقل النهر

يمكن للراغبين في التقديم في وظائف هيئة النقل النهري، التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــــا.