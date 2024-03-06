فحص 1190 شخصا في قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن قافلة طبية مجانية في الوحدة الصحية بالخفيج، بمركز ومدينة القصاصين، كشفت على 1190 مواطنا.

وأضاف بشارة أن القافلة، تأتي ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رعاية طبية متكاملة

وأشار إلى أن القافلة أنه وجه بتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم، وإحالة الحالات الأكثر احتياجا للتدخلات الجراحية إلى المستشفيات.

وقال محافظ الإسماعيلية إن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم.

توفير 100 صنف دوائي

كما تضمنت القافلة صيدلية تضم 100 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.