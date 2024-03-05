متحدث «الوزراء»: الإفراج عن السلع الغذائية والأدوية من المواني خلال أيام

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الورزاء، إنّه بناء على التوجيهات الرئاسية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالإفراج الفوري عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف وخزانات الإنتاج من الموانئ، لافتا إلى أن الإفراج عن هذه السلع سيبدأ خلال أيام.

السوق ستشهد مع بداية شهر رمضان ضخ المزيد من السلع

أضاف خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، من تقديم الإعلامي حسام الدين حسين، أن السوق المصرية ستشهد مع بداية شهر رمضان المزيد من المعروض من تلك السلع، بجانب ما تقوم به الدولة من معارض، مثل معرض «أهلا رمضان» و«كلنا واحد»، مع ضخ المزيد من السلع في المنافذ التابعة للجهات الحكومية المختلفة كوزراة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية.

جهود الدولة ستسهم في خفض أسعار السلع

أكد أنّ كل تلك الجهود ستسهم في خفض أسعار السلع، مضيفا أنه جرى تطبيق وضع ملصقات الأسعار على السلع من بداية شهر مارس، وعلى كل الجهات الرقابية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمراقبة الأسعار وموافاة رئيس الوزراء بتقارير دورية، كما أنه على الجهات الرقابية الأخرى كحماية المستهلك، مراقبة الالتزام بوضع الحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك على السلع.

أوضح أن هناك إلزاما على الشركات المُنتجة والمُصنعة والمُوردة، بإخطار وزارة التموين في يوم الأحد الأول من كل شهر، بأسعار السلع والحد الأقصى لسعر البيع والإخطار أيضا في حالة إجراء أي تغيير وتوضيح هذا التغيير.